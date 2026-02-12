«Опаснейшие рубежи»: на россиян надвигаются три волны мошенничества

Россиянам предстоит выдержать три мощных волны атак мошенников, которые будут приурочены к важным предстоящим праздникам. Первая из них уже началась – на фоне скорого Дня святого Валентина аферисты обрушили на граждан массу «праздничных» схем обмана, предупредил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мошенники будут использовать все возможные инструменты и схемы – это и доставка цветов, и просьба назвать код для подтверждения заказа, и фишинговые сайты с подарками, а также акции, розыгрыши, скидки, валентинки и многое другое. Причем сразу после 14 февраля будут еще два опасных рубежа, связанные с 23 февраля и с 8 марта, отметил юрист.

«У россиян есть определенные традиции, связанные с Днем всех влюбленных. Мошенники под эти традиции подстраиваются и их используют», – пояснил Соловьев.

Фейковая доставка цветов в преддверии Дня всех влюбленных – это одна из наиболее популярных схем аферистов, так как в этот день никто не удивляется внезапным букетам. Как правило, «получателя» просят для подтверждения назвать код из смс, который нужен преступникам для взлома его банковской карты или «Госуслуг». Соловьев подчеркнул, что никто из курьеров никогда не будет просить получателя перейти по какой-то ссылке, выслать код или ввести пароль – максимум, они могут попросить расписаться в бланке о доставке.

«Никаких других действий быть не должно, а если будут — вестись на это нельзя, потому что это прямой путь к потере значимой информации или денег», — подчеркнул эксперт.

Также он призвал с осторожностью относиться к онлайн-покупкам, проверяя ресурсы, не переходить по незнакомым ссылкам, не вестись на обещания скидок и акций. Кроме того, важно соблюдать осторожность на сайтах знакомств – зачастую там прячутся аферисты, которые под видом обычных собеседников могут также присылать ссылки, обращаться с различными просьбами – юрист призвал все подобные сообщения «пропускать через фильтр».

Напомним, до этого мошенники выдали свои планы массовой атаки на одну категорию россиян – оказалось, что они заинтересовались россиянами с просроченными долгами по кредитам. Если раньше запросы на доступ к базе данных неплательщиков в даркнете были единичными, то в январе 2026 года их поступили десятки. Обычно мошенники атакуют неплательщиков под видом судебных приставов, юристов и сотрудников служб взыскания, убеждая перевести деньги на связанные с долгом цели — такие, как погашение на льготных условиях, реструктуризация и т.п.

