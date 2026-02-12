Военный эксперт оценил угрозы Рютте нанести «сокрушительный удар» по России

Военный обозреватель Андрей Пинчук в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал угрозы генерального секретаря НАТО Марка Рютте нанести «сокрушительный удар» по России в случае попытки блокирования Сувалкского коридора.

Эксперт обратил внимание, что российские официальные лица поводов для таких заявлений не давали. В НАТО при этом уже выражали готовность заблокировать для РФ Балтийское море.

«Поэтому, если такие действия возможны, то только в ответ на попытки блокирования Балтийского моря. А такие попытки в отношении России предпринимались, вы помните, в том числе в отношении так называемого «теневого флота», — отметил Пинчук.

Сувалкский коридор — стратегический участок на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Заявление Рютте прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте объяснил многочисленные операции НАТО угрозой от России.