Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Военный эксперт оценил угрозы Рютте нанести «сокрушительный удар» по России

Военэксперт Пинчук: в НАТО уже заявляли о готовности блокировать Балтийское море
Global Look Press

Военный обозреватель Андрей Пинчук в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал угрозы генерального секретаря НАТО Марка Рютте нанести «сокрушительный удар» по России в случае попытки блокирования Сувалкского коридора.

Эксперт обратил внимание, что российские официальные лица поводов для таких заявлений не давали. В НАТО при этом уже выражали готовность заблокировать для РФ Балтийское море.

«Поэтому, если такие действия возможны, то только в ответ на попытки блокирования Балтийского моря. А такие попытки в отношении России предпринимались, вы помните, в том числе в отношении так называемого «теневого флота», — отметил Пинчук.

Сувалкский коридор — стратегический участок на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Заявление Рютте прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. В Москве неоднократно заявляли, что планов нападения на НАТО нет, а в Госдуме назвали подобные сценарии «страшилками» для Евросоюза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте объяснил многочисленные операции НАТО угрозой от России.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!