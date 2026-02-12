Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты

В Кемеровской области мужчина устроил пожар в доме экс-начальника и попался
SShank/Shutterstock/FOTODOM

Житель Новосибирска предстанет перед судом в Кемеровской области за поджог дома бывшего работодателям из мести. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Пожар в жилом доме с пристроенным гаражом произошел в Анжеро-Судженске в сентябре 2024 года. Неизвестный проник в гараж, разлил там горючую жидкость, поджег ее и скрылся. В результате огонь уничтожил надворные постройки полностью.

Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Никто не пострадал, однако ущерб был причинен на сумму около 6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), на след подозреваемого быстро вышли и задержали его. Выяснилось, что мотивом стала обида: 34-летний мужчина какое-то время работал у домовладельца, но остался недоволен размером оплаты.

Дело рассмотрит Анжеро-Судженский городской суд, виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее петербуржец сжег автомобиль соседа, отказавшегося уступить ему парковочное место.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!