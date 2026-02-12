Россиянин поджег дом бывшего начальника из-за размера зарплаты

В Кемеровской области мужчина устроил пожар в доме экс-начальника и попался

Житель Новосибирска предстанет перед судом в Кемеровской области за поджог дома бывшего работодателям из мести. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Пожар в жилом доме с пристроенным гаражом произошел в Анжеро-Судженске в сентябре 2024 года. Неизвестный проник в гараж, разлил там горючую жидкость, поджег ее и скрылся. В результате огонь уничтожил надворные постройки полностью.

Семья владельца использовала дом как летнюю дачу, и в момент поджога там никого не было. Никто не пострадал, однако ущерб был причинен на сумму около 6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), на след подозреваемого быстро вышли и задержали его. Выяснилось, что мотивом стала обида: 34-летний мужчина какое-то время работал у домовладельца, но остался недоволен размером оплаты.

Дело рассмотрит Анжеро-Судженский городской суд, виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее петербуржец сжег автомобиль соседа, отказавшегося уступить ему парковочное место.