Задержан экс-глава Fesco Северилов, ему грозит до 10 лет колонии

Экс-главу FESCO Северилова задержали в Москве по делу о растрате

В Москве задержали экс-председателя совета директоров транспортно-логистической группы FESCO Андрея Северилова (на фото) и вице-президента компании по производственному развитию Бориса Иванова. Им предъявлено обвинение в растрате, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет колонии и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия.

Как сообщили агентству в Мещанском суде Москвы, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста для Иванова и Северилова сроком на два месяца.

В октябре 2025 года в Москве суд заключил под стражу бывшего руководителя FESCO Александра Исуринса. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Исуринсу инкриминируют деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, за которое может грозить до десяти лет лишения свободы.

