Суд отправил замглавы логистической компании «Логопер» в СИЗО

Замглавы логистической компании «Логопер» Александр Исуринс отправлен в СИЗО
РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы принял решение об аресте первого заместителя генерального директора компании «Логопер» Александра Исуринса. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

В судебном документе указано, что ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринса удовлетворено. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Александр Исуринс, ранее занимавший пост президента Fesco, с февраля 2025 года является первым заместителем главы компании «Логопер» бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе.

«Логопер» считается одной из ведущих компаний, специализирующихся на контейнерной логистике.

В сентябре суд в Екатеринбурге арестовал Татьяну Черных, возглавляющую совет директоров «Корпорации СТС». Она будет находиться под стражей до 15 ноября в связи с расследованием дела о мошенничестве. Черных отрицает свою вину и просила суд назначить ей домашний арест в качестве меры пресечения. Однако, суд не удовлетворил ее просьбу, оставив в силе решение о заключении под стражу.

Ранее дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи была арестована за мошенничество.

