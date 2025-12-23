В России за год миллион мусорных площадок оснастили камерами с ИИ

За 2025 год в России установили фотофиксацию вывоза мусора в большинстве регионов, камерами оснастили более миллиона контейнерных площадок. Об этом в интервью 360.ru сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

По его словам, в регионах сейчас активно внедряется механизм мониторинга за вывозом отходов и содержанием площадок сбора твердых коммунальных отходов. Внедрение технологий искусственного интеллекта помогает оперативно устанавливать, когда вывозятся отходы, насколько правильно производится этот процесс, пояснил Буцаев.

Всего за текущий год по стране оборудовали порядка 11 тыс. контейнерных площадок, что составило 123% от годового плана. Вместе с тем установлено около 60 тыс. современных контейнеров сбора ТКО (130% от плана).

«В дальнейшем мы эту работу планируем продолжить. Уже есть план на ближайшие три года. Это позволит обеспечить лицо реформы», — заключил замминистра.

До этого Российский экологический оператор (РЭО) разработал законопроект, направленный на устранение дефицита контейнерных площадок в регионах. Документ предлагает средства, полученные в виде экологических штрафов, использовать для закупки мусорных баков, а также привлекать региональных операторов к созданию и обслуживанию площадок.

Ранее стало известно, что в России могут повысить плату за вывоз мусора.