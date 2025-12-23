На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России за год миллион мусорных площадок оснастили камерами с ИИ

Буцаев: в РФ начали вести фотофиксацию миллиона контейнерных площадок
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

За 2025 год в России установили фотофиксацию вывоза мусора в большинстве регионов, камерами оснастили более миллиона контейнерных площадок. Об этом в интервью 360.ru сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев.

По его словам, в регионах сейчас активно внедряется механизм мониторинга за вывозом отходов и содержанием площадок сбора твердых коммунальных отходов. Внедрение технологий искусственного интеллекта помогает оперативно устанавливать, когда вывозятся отходы, насколько правильно производится этот процесс, пояснил Буцаев.

Всего за текущий год по стране оборудовали порядка 11 тыс. контейнерных площадок, что составило 123% от годового плана. Вместе с тем установлено около 60 тыс. современных контейнеров сбора ТКО (130% от плана).

«В дальнейшем мы эту работу планируем продолжить. Уже есть план на ближайшие три года. Это позволит обеспечить лицо реформы», — заключил замминистра.

До этого Российский экологический оператор (РЭО) разработал законопроект, направленный на устранение дефицита контейнерных площадок в регионах. Документ предлагает средства, полученные в виде экологических штрафов, использовать для закупки мусорных баков, а также привлекать региональных операторов к созданию и обслуживанию площадок.

Ранее стало известно, что в России могут повысить плату за вывоз мусора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами