В России строительство объектов ТКО начнут контролировать онлайн по видеокамерам

В России контроль за строительством объектов ТКО будет осуществляться по видео
Владимир Баранов/РИА Новости

Российский экологический оператор (РЭО) внедряет систему онлайн-мониторинга строительства объектов инфраструктуры. По данным пресс-службы РЭО, которые приводит РИАМО, 29 регионов уже сообщили об установке систем видеонаблюдения на 61 объекте.

Отмечается, что уже 1 мая будет запущен пилотный функционал централизованного сбора данных в единой цифровой системе. Это позволит оперативно выявлять отклонения от графиков и проектных параметров, своевременно реагировать на изменения и повышать дисциплину участников процесса. Все данные будут передаваться в Федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО).

«Развитие инфраструктуры является важнейшим этапом для становления в стране экономики замкнутого цикла. Всего с 2025 по 2030 годы, благодаря различным мерам государственной поддержки, например, субсидиям от Правительства РФ (Постановление № 1222), в российских регионах будет введено в эксплуатацию 408 комплексных объектов инфраструктуры по обращению с отходами», — сообщили в РЭО.

В пресс-службе также уточнили, что в 2019-2025 годах уже введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО. В текущем году планируется начать строительно-монтажные работы на 150 объектах.

Накануне замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев рассказал, что РЭО на сегодняшний день согласовал 59 региональных программ по переходу на экономику замкнутого цикла.

Программы представляют собой комплексные документы, отражающие политику по вопросам вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и замещения первичного сырья.

Ранее сообщалось, что россияне смогут контролировать работу управляющих компаний с 1 января.
 
