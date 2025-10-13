На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал экс-главу FESCO по делу о хищениях в особо крупном размере

Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Москве арестовал на 29 суток бывшего главу транспортно-логистической компании FESCO Александрса Исуринса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города столицы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исуринс Александрса <...> сроком на 29 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал стороне защиты по ходатайству о назначении ему домашнего ареста либо залога. Дело Исуринса проходит по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрату чужого имущества в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В сентябре суд в Екатеринбурге арестовал Татьяну Черных, возглавляющую совет директоров «Корпорации СТС». Она будет находиться под стражей до 15 ноября в связи с расследованием дела о мошенничестве. Черных отрицает свою вину и просила суд назначить ей домашний арест в качестве меры пресечения. Однако, суд не удовлетворил ее просьбу, оставив в силе решение о заключении под стражу.

Ранее дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи была арестована за мошенничество.

