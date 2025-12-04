На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воронежский школьник засунул палец в крепление волейбольной сетки и застрял

В Воронеже школьник засунул палец в крепление волейбольной сетки и застрял
Shutterstock

В Воронеже спасли школьника, который застрял пальцем в креплении волейбольной сетки. Об этом сообщает Telegram-канал «TV Губерния».

Инцидент произошел 4 декабря на территории школы №87. Один из учащихся засунул палец в крепление спортивного инвентаря и не смог самостоятельно его извлечь. На помощь ребенку вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб распилили металлическую деталь крепления и освободили палец школьника. Спасатели призвали других детей не повторять подобные действия во избежание получения травм.

До этого российские спасатели вызволили руку ребенка из клетки с крысами. Самостоятельные попытки родственников помочь мальчику успехом не увенчались.

Ранее двухлетнего малыша затянуло на багажную ленту в аэропорту.

