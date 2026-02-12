Врач объяснил, почему нельзя есть снег

Терапевт Врублевский: в снегу могут быть вирусы и паразиты

Снег нельзя есть, поскольку на улице он вбирает в себя токсические вещества из окружающей среды и другие опасности. Об этом kp.ru рассказал врач-терапевт, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Александр Врублевский.

По словам специалиста, несмотря на то, что зимой низкие температуры замедляют размножение различных инфекционных агентов, вероятность вероятность заражения все еще остается. В снегу, который лежит на улице, могут быть вирусы, бактерии, а также паразиты из помета птиц и испражнений животных.

Кроме того, у некоторых особенно чувствительных людей на фоне холода снижается местный иммунитет, добавил терапевт.

«Это может привести к обострению ряда хронических заболеваний, например, хронического тонзиллита», — предупредил он.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что оптимальная продолжительность зимней прогулки зависит от температуры воздуха на улице. Если столбик термометра показывает -15°C, на улице можно находиться от 40 минут до часа. При -20°C желательно гулять от 15 до 20 минут, а при -25°C и ниже рекомендуется вообще остаться дома.

Ранее врач рассказал, как правильно одеть ребенка на прогулку зимой.