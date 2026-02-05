Врач рассказал, как правильно одеть ребенка на прогулку зимой

Врач Бережанский: в мороз ребенка нужно одевать по принципу многослойности

Зимой особенно важно тепло одеть ребенка на прогулку, придерживаясь правила многослойности. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова педиатр и иммунолог Павел Бережанский.

По словам специалиста, на зимнюю прогулку ребенка нужно одевать в три слоя одежды, первым из которых должно быть нательное белье, отводящее влагу от тела. Рекомендуется использовать шерстяное или синтетическое термобелье, а для спокойных малышей подойдут вещи из хлопка.

Средний слой должен согревать ребенка. Врач посоветовал одевать малыша в одежду из флиса, шерсти и других материалов, которые создают воздушную прослойку.

Верхний слой, защищающий активных детей от ветра и влаги, должен состоять из современной мембранной одежды. А для малоактивных малышей следует выбирать вещи с толстым утеплителем, добавил педиатр.

Помимо этого, важно не забывать надевать шапку, варежки и свободную обувь, которая не нарушает кровообращение, ускоряя тем самым замерзание.

«Перед выходом всегда проверяем температуру и ветер, одеваемся по принципу многослойности, берем запасные варежки. Если температура близка к пределу — захватите термос с теплым питьем (компот, чай)», — добавил эксперт.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что оптимальная продолжительность зимней прогулки зависит от температуры воздуха на улице. При температуре -15°C можно находиться на улице от 40 минут до одного часа. При -20°C рекомендуется ограничиться 15-20 минутами, а при -25°C и ниже лучше вообще остаться дома.

Ранее врач рассказал, как правильно согреть ребенка после прогулки в мороз.