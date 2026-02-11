В Подмосковье женщина во время пожара вытолкнула в окно двоих детей и выпрыгнула сама

Жительница Подмосковья спасла двоих детей во время пожара и чудом выжила сама

Женщина и двое ее детей выпрыгнули из окна во время пожара в Московской области, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожар произошел утром 11 февраля в поселке Малино в Ступинском округе Подмосковья. Огонь охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома, уничтожив мебель и вещи на площади 16 кв. м. Спасатели успели эвакуировать 15 человек, в том числе четверых детей.

Однако еще до прибытия огнеборцев жительница квартиры, где начался пожар, спустила с балкона спустила своих сыновей в возрасте двух и четырех лет, а затем выпрыгнула сама.

Старший ребенок получил травму бедра, его младший брат не пострадал, а их мать госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и нижних конечностей. Также в больницу попал мужчина с рваными ранами плеча. Причина ЧП устанавливается.

Ранее в Москве во время пожара из окна восьмого этажа выпал человек.