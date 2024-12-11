Внебрачного сына Жириновского не пустили на выставку памяти отца на ВДНХ

Внебрачного сына Владимира Жириновского, Олега Эйдельштейна, не пустили на посвященную памяти политика экспозицию, организованную на ВДНХ в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом». Об этом он сообщил газете «Ведомости».

По словам мужчины, он хотел посетить экспозицию в вечернее время «без всяких скандалов», чтобы посмотреть ее.

«Мало того, что меня никуда не приглашают, меня нигде нет — это уже отдельная история. Но просто как обычный обыватель я хотел прийти, посмотреть, что они делают в память о моем отце», — сказал Эйдельштейн.

Он также заявил, что собирается провести пресс-конференцию, где расскажет, что на самом деле происходило в ЛДПР последние полтора-два года.

Бывший депутат Государственной думы и член ЛДПР Василий Власов сообщил в своем Telegram-канале, что пришел на эту выставку, но полицейские и руководство партии попросили его «удалиться».

Как рассказал «Ведомостям» неназванный представитель ЛДПР, посетить выставку могут все желающие, однако есть список людей, которым, «согласно правилам, доступ ограничен». Он уточнил, что речь идет о гражданах, опорочивших честь партии и Жириновского.

«Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — добавил представитель.

В декабре стало известно, что дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от партии на выборах в Госдуму, которые запланированы на 2026 год.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию.

Ранее сын Жириновского рассказал об отношении отца к женщинам и деньгам.