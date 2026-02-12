Пропавшие в Петербурге сестры могли сбежать в секту

78.ru: в Петербурге две сестры пропали по дороге в школу

В Петербурге с 9 февраля разыскивают двух сестер 11 и 18 лет, старшая повела младшую в школу, с тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает 78.ru.

В последний раз девочек видели на улице Планерной в Приморском районе, поисковики предполагают, что сестры уже покинули Петербург и Ленобласть. Известно, что девочки проживают вместе со своим отцом и двумя братьями в Купчино. Их мать — последовательница религиозной секты «Царская империя», по предварительной информации, сестры могли уехать к ней.

Адепты «Царской империи» живут в заброшенных деревнях и полуразрушенных домах, верят в скорый апокалипсис, отказываются от паспортов и требуют создания собственного государства. Главу секты Леонида Власова судят за публичные призывы к терроризму и его оправдание.

До этого в Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города, ее нашел в подъезде многоэтажки местный житель.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя более 20 лет нашлась в США.