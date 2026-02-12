Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пропавшие в Петербурге сестры могли сбежать в секту

78.ru: в Петербурге две сестры пропали по дороге в школу
ЛизаАлерт

В Петербурге с 9 февраля разыскивают двух сестер 11 и 18 лет, старшая повела младшую в школу, с тех пор их местонахождение неизвестно. Об этом сообщает 78.ru.

В последний раз девочек видели на улице Планерной в Приморском районе, поисковики предполагают, что сестры уже покинули Петербург и Ленобласть. Известно, что девочки проживают вместе со своим отцом и двумя братьями в Купчино. Их мать — последовательница религиозной секты «Царская империя», по предварительной информации, сестры могли уехать к ней.

Адепты «Царской империи» живут в заброшенных деревнях и полуразрушенных домах, верят в скорый апокалипсис, отказываются от паспортов и требуют создания собственного государства. Главу секты Леонида Власова судят за публичные призывы к терроризму и его оправдание.

До этого в Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города, ее нашел в подъезде многоэтажки местный житель.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя более 20 лет нашлась в США.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!