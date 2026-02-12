Размер шрифта
Жителю Запорожской области дали срок за помощь украинской разведке

Суд приговорил запорожца к 12 годам колонии за шпионаж в пользу ГУР
Прокуратура Республики Крым

Жителя Каменко-Днепровского района Запорожской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом href=«https://oblsud.zpr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=302» target=«_blank»>сообщили в областном суде.

Из материалов дела следует, что вскоре после начала специальной военной операции (СВО) гражданин Б. 1979 года рождения, недовольный происходящим, попросил своего знакомого на Украине свести его с разведкой республики.

Вскоре мужчине в мессенджере написал неизвестный, представившийся сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, и предложил собирать данные о местоположении подразделений российской армии.

По его поручению в период с июня 2022 года по март 2023 года Б. фотографировал военнослужащих, военную технику и другое вооружение, а потом отправлял эти снимки куратору вместе с координатами. Для съемки он использовал свой смартфон, а сим-карту взял у коллеги под надуманным предлогом.

Подсудимому вменили ст. 276 УК РФ — шпионаж. Его мобильный телефон в соответствии с приговором конфискован в пользу государства.

По аналогичному делу 45-летнюю жительницу Херсонской области приговорили к 10 годам колонии общего режима. Она на добровольной основе собирала сведения о передвижении и местах дислокации личного состава и техники Вооруженных сил РФ в регионе.

Ранее власти Германии заподозрили украинку в шпионаже на Россию.
 
