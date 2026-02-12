Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог развеяла популярные мифы о жирной пище

Диетолог Говорушко: яйца и животные жиры безопасны для организма
Anna_Pustynnikova/Shutterstock/FOTODOM

Бутерброды с качественным сливочным маслом и яйца можно есть регулярно, не боясь «опасных» жиров. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила диетолог Виктория Говорушко.

По ее словам, напротив, дефицит жиров вреден для организма, поскольку без них будет страдать детородная функция и передача информации в нейронах мозга.

«Холестерин повышают тортики и печеньки. Без жира не усваиваются витамины D и A. Можно пить витамины сколько угодно, но если нет жира — они просто выйдут с водой», — предупредила эксперт.

Жиры, которые действительно не стоит употреблять — это трансжиры, которые провоцируют онкологические заболевания, подчеркнула Говорушко.

В группу входят маргарины, спреды, дешевая выпечка, картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет.

Ранее диетолог предупредила о вреде частых сладких перекусов.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!