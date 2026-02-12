Диетолог развеяла популярные мифы о жирной пище

Бутерброды с качественным сливочным маслом и яйца можно есть регулярно, не боясь «опасных» жиров. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила диетолог Виктория Говорушко.

По ее словам, напротив, дефицит жиров вреден для организма, поскольку без них будет страдать детородная функция и передача информации в нейронах мозга.

«Холестерин повышают тортики и печеньки. Без жира не усваиваются витамины D и A. Можно пить витамины сколько угодно, но если нет жира — они просто выйдут с водой», — предупредила эксперт.

Жиры, которые действительно не стоит употреблять — это трансжиры, которые провоцируют онкологические заболевания, подчеркнула Говорушко.

В группу входят маргарины, спреды, дешевая выпечка, картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет.

Ранее диетолог предупредила о вреде частых сладких перекусов.