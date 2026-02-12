Россиянам рассказали, в какой пище прячутся самые опасные жиры

Самые опасные жиры находятся не в сале или яичнице, а в хрустящем печенье и «быстром тортике» из супермаркета. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила диетолог Виктория Говорушко.

«Плохих жиров в природе почти нет. Плохие жиры созданы руками человека — это трансжиры, которые получают гидрогенизацией: жидкое масло превращают в твердое. Никаких полезных свойств там не остается — одни канцерогены», — сказала специалист.

Утверждения о том, что трансжиры вызывают онкологические заболевания, является правдой, добавила она.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова объясняет, что трансжиры (гидрогенизированные жиры) — это искусственно модифицированные растительные масла, являющиеся абсолютными лидерами по вредности. По ее словам, они не только повышают ЛПНП (липопротеины низкой плотности), но и снижают ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды.

В группу входят маргарины, спреды, дешевая выпечка, картофель фри, чипсы, продукты во фритюре, некоторые виды попкорна и конфет.

