Диетолог предупредила о вреде частых сладких перекусов

Чрезмерное употребление сладких десертов оказывает негативное влияние на здоровье, становясь причиной нарушения обмена веществ, роста сердечно-сосудистых рисков и других проблем. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Специалист напомнила, что сладкие продукты являются источниками простых углеводов, в том числе и сахара. Избыток глюкозы связан с набором лишнего веса, нарушениями обмена веществ, а также ростом сердечно-сосудистых рисков. При этом высокое потребление свободных сахаров увеличивает риски ожирения, диабета второго типа, проблем полости рта и заболеваний сердца.

По словам диетолога, основную роль в этом вопросе играют частота и количество потребляемых десертов.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить потребление свободных сахаров до 10% от суточной калорийности, а в идеале — до 5%. Для взрослого человека это соответствует примерно 25 граммов сахара в день (около шести чайных ложек). Типичная порция десерта может легко превысить эту норму, а регулярные сладкие перекусы — значительно», — объяснила она.

Помимо этого, важно то, как именно человек ест сладости, поскольку быстрые углеводы провоцируют резкие скачки глюкозы в крови, после которых чувство голода лишь усиливается. Эксперт подчеркнула, что десерты следует употреблять небольшими порциями после основного приема пищи или вместе с белком и клетчаткой. В таком случае удастся сгладить колебания и не нарушать общий баланс калорий.

При этом диетолог напомнила, что полный отказ от сладкого зачастую приводит к срывам. Для того чтобы этого избежать рекомендуется отдавать предпочтение десертам с высоким содержанием белка и минимальным количеством сахара.

До этого Джутова говорила, что сахар становится настоящим «диверсантом молодости» из-за процесса гликации. По ее словам, вредной для кожи пищей являются продукты с трансжирами и большим количеством соли, которые задерживают жидкость в организме, нарушая естественный водный баланс кожи.

