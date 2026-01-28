Врач назвала фрукты, которые опасны на похудении

Бананы и виноград стоит ограничивать на похудении из-за высокого содержания сахара и калорийности. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Соловьева.

«В моей практике часто встречаются случаи, когда пациенты, стремясь похудеть, не учитывают калорийность фруктов. Важно помнить, что даже полезные продукты могут помешать достижению цели, если употреблять их в избытке. Бананы и виноград действительно содержат много сахара, поэтому их стоит ограничить в период активного похудения», — сказала эксперт.

По ее словам, груши не стоит есть на завтрак, поскольку они могут оказывать закрепляющий эффект и нарушать работу кишечника. К особо калорийным фруктам Соловьева отнесла авокадо, поэтому к нему также следует относиться с осторожностью.

Худеющим врач посоветовала обратить внимание на более низкокалорийные варианты — яблоки, цитрусовые (особенно грейпфруты) и киви.

Гастроэнтеролог и выпускник Гарварда Саураб Сетхи до этого говорил, что киви, папайя, гуава и слегка недозрелые бананы могут снижать вздутие и улучшать пищеварение благодаря природным ферментам и пребиотикам. По словам специалиста, в этих фруктах содержится фермент актинидин, который помогает избежать ощущения тяжести и вялости после еды.

