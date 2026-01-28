Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Врач назвала фрукты, которые опасны на похудении

Врач Соловьева: бананы и виноград стоит ограничить на похудении
Silas Stein/dpa/Global Look Press

Бананы и виноград стоит ограничивать на похудении из-за высокого содержания сахара и калорийности. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Соловьева.

«В моей практике часто встречаются случаи, когда пациенты, стремясь похудеть, не учитывают калорийность фруктов. Важно помнить, что даже полезные продукты могут помешать достижению цели, если употреблять их в избытке. Бананы и виноград действительно содержат много сахара, поэтому их стоит ограничить в период активного похудения», — сказала эксперт.

По ее словам, груши не стоит есть на завтрак, поскольку они могут оказывать закрепляющий эффект и нарушать работу кишечника. К особо калорийным фруктам Соловьева отнесла авокадо, поэтому к нему также следует относиться с осторожностью.

Худеющим врач посоветовала обратить внимание на более низкокалорийные варианты — яблоки, цитрусовые (особенно грейпфруты) и киви.

Гастроэнтеролог и выпускник Гарварда Саураб Сетхи до этого говорил, что киви, папайя, гуава и слегка недозрелые бананы могут снижать вздутие и улучшать пищеварение благодаря природным ферментам и пребиотикам. По словам специалиста, в этих фруктах содержится фермент актинидин, который помогает избежать ощущения тяжести и вялости после еды.

Ранее была названа ошибка, ведущая к быстрой порче фруктов и овощей.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!