Кореевед объяснил, зачем Ким Чен Ын уже сейчас готовит 13-летнюю дочь в преемницы

Лидер КНДР Ким Чен Ын действительно готовит свою несовершеннолетнюю дочь Ким Чжу Э в преемницы — это доказывает кампания по ее раскрутке в СМИ, версию подтверждают и феминистические взгляды ее отца. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«Сейчас уже почти не остается сомнений в том, что эту девочку, которую будем называть Ким Чжу Э, действительно готовят в качестве наследницы. Ким Чен Ын с самого начала правления показывал себя в качестве человека с явными феминистскими симпатиями. Достаточно вспомнить, что он назначил на пост министра иностранных дел женщину, хотя до начала его правления женщина в Северной Корее практически не могла стать карьерным дипломатом. Формального запрета не было, но и женщин на дипломатических постах тоже практически не было, примерно как в СССР до перестройки. При этом всячески подчеркивается особая роль Ким Чжу Э. Например, при появлении на трибуне Ким Чжу Э и ее отца, дикторы громогласно объявляют, что на трибуну поднимается «великие мастера руководства» (во множественном числе!). Разумеется, все на свете меняется. Девочка слишком еще молода, Ким Чен Ын может пересмотреть свои решения. Тем не менее, на настоящий момент кампания по ее раскрутке в СМИ зашла уже очень далеко. Нет оснований сомневаться в том, что именно она является если не преемницей, то самым сильным и фактически единственным видимым сейчас кандидатом в преемники своего отца», — сказал он.

Ланьков добавил, что девочка участвует во многих военных мероприятиях вместе с отцом, чтобы в дальнейшем ее нельзя было критиковать за отсутствие знаний в этой области.

«Впервые на публике она появилась в конце 2022 года. Однако с тех пор, по приблизительным подсчетам, она фигурировала в передачах только Центрального телевидения около 600 раз. При этом известно, что у Ким Чен Ына есть и другие дети, но эти дети в публичном поле вообще не появляются. Напротив, Ким Чжу Э участвует с отцом во многочисленных официальных мероприятиях, причем явное предпочтение отдается мероприятиям, которые носят военный характер, связаны с армией или предприятиями ВПК. По-видимому, у Ким Чен Ына есть основания опасаться, что в будущем Ким Чжу Э могут критиковать за то, что она плохо разбирается в военных вопросах, которые в северокорейской жизни имеют огромное значение. Однако эту критику можно нейтрализовать, напомнив, что девочка чуть ли не с 11-12 лет буквально росла на полигонах и военных заводах и, соответственно, кое-что про военное дело не может не знать», — добавил он.

По мнению профессора, решение Ким Чен Ына готовить преемницу так рано может быть вызвано опасениями в том, что женщину-правителя не примут.

«Чем вызвано решение назначить женщину, кроме упомянутых выше феминистических склонностей Ким Чен Ына? Я сказать не берусь. Возможно, у него просто нет сыновей или, что тоже вероятно, его сын или сыновья просто не кажутся ему пригодными для должности руководителя страны, фактически абсолютного монарха. Многие считают, что высшая бюрократия и генералитет могут не принять женщину-правителя. По-видимому, именно этими опасениями вызвано решение Ким Чен Ына о том, чтобы начать подготовку наследницы, включая и ее максимальное продвижение СМИ на очень ранней стадии. Однако я в этом отношении несколько оптимистичен. Мне кажется, что северокорейское общество в последние 20-30 лет сильно изменилось. Роль женщины в нем очень выросла, так что не исключено, что особых проблем у Ким Чжу Э не будет», — заключил он.

Ланьков уточнил, что официально имя дочери северокорейского лидера не известно, а на родине ее называют почетными титулами — «уважаемый отпрыск», «любимый и драгоценный отпрыск» и «путеводная звезда руководства».

12 февраля агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS) сообщило, что дочь лидера КНДР Ким Чжу Э находится на стадии фактического назначения его преемником. В ведомстве обратили внимание, что девочка продолжает присутствовать на важных для страны мероприятиях, таких как торжества по случаю Дня армии и посещение Кымсусанского дворца Солнца, а также участвует в обсуждениях некоторых политических вопросов.

Точный возраст Ким Чжу Э неизвестен, однако южнокорейские разведчики считают, что она родилась в 2013 году. Также они выяснили, что у Ким Чен Ына и его супруги супругу Ри Соль Чжу есть еще старший сын и младший ребенок, пол которого неизвестен.

