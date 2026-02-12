В МВД отреагировали на сообщения о взрыве автомобиля в Москве

Волк: информация о взрыве автомобиля в Москве не соответствует действительности

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. опровергла информацию о взрыве автомобиля на западе Москвы.

«Распространенная в медиапространстве информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности», — отметила она.

Как заявила Волк, на самом деле в автомобиле 2001 года выпуска произошло возгорание. Пожар уже ликвидирован, никто не пострадал.

Утром 12 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что в Можайском районе Москвы якобы взорвался автомобиль

По предварительной информации, ЧП произошло на парковке около административного здания на Рябиновой улице в столичном районе Очаково-Матвеевское. На место происшествия прибыли экстренные службы.

По словам журналистов, машина выгорела полностью. Возможно причиной происшествия стала проблема с проводкой, добавили в «112».

Ранее на северо-востоке Москвы оцепили двор из-за подозрения на взрывчатку.