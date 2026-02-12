В Госдуме обратили внимание на важную деталь в покушении на генерала Алексеева

Депутат Госдумы Михаил Делягин в эфире Tsargrad.tv акцентировал внимание на работе спецслужб после покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Парламентарий напомнил, что основной фигурант уголовного дела Любомир Корба смог вылететь в ОАЭ, но там его быстро поймали и сразу выдали России.

«Никто не обратил внимания на фундаментальную вещь: как быстро все было сделано. Этот самый убийца еще летел в самолете, наши установили его личность, сообщили полиции Объединенных Арабских Эмиратов, и полиция ОАЭ не стала играть в игры: мол, а мы сейчас подумаем. Его приняли у трапа, тут же отправили назад», — отметил Делягин.

Это пример идеального взаимодействия правоохранительных органов двух стран, подчеркнул он.

Покушение на генерала было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в него не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. Алексеева госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

По данным следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Корба прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после чего его направили в РФ, где он начал следить за Алексеевым. Как стало известно, в случае успешного покушения на высокопоставленного военнослужащего Корбе обещали $30 тысяч.

Ранее суд арестовал пособника покушения на Алексеева.