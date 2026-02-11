Суд арестовал пособника покушения на генерала Алексеева

Пособника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Виктора Васина отправили в СИЗО до 6 апреля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, фигурант признал вину и раскаялся. Кроме того, он заявил, что пытался отговорить исполнителя покушения Любомира Корбу от совершения преступления.

В ходе допроса Васин признался, что во время подготовки к покушению арендовал квартиру для Корбы и покупал для него проездные билеты.

Отмечается, что на судебном заседании обвиняемый пожаловался на плохое здоровье, утверждая, что является инвалидом третьей группы. Мужчина скрывал лицо от журналистов, скрывая его под капюшоном куртки с опущенной головой.

В СК сообщили, что стрелявший в Алексеева был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Мужчина прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после его направили в Россию. Обвиняемый за ежемесячное денежное вознаграждение следил за генералом. В случае успешного покушения СБУ обещало выплатить исполнителю $30 тысяч.

Корба в ходе допроса полностью признал свою вину.

Ранее в СК сообщили, где находится пришедший в сознание после покушения генерал Алексеев.