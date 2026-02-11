Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Суд арестовал пособника покушения на генерала Алексеева

Mash: пособник покушения на генерала Алексеева Васин арестован до 6 апреля
Руслан Кривобок/РИА Новости

Пособника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева Виктора Васина отправили в СИЗО до 6 апреля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, фигурант признал вину и раскаялся. Кроме того, он заявил, что пытался отговорить исполнителя покушения Любомира Корбу от совершения преступления.

В ходе допроса Васин признался, что во время подготовки к покушению арендовал квартиру для Корбы и покупал для него проездные билеты.

Отмечается, что на судебном заседании обвиняемый пожаловался на плохое здоровье, утверждая, что является инвалидом третьей группы. Мужчина скрывал лицо от журналистов, скрывая его под капюшоном куртки с опущенной головой.

В СК сообщили, что стрелявший в Алексеева был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Мужчина прошел стрелковую подготовку и был проинструктирован в Киеве, после его направили в Россию. Обвиняемый за ежемесячное денежное вознаграждение следил за генералом. В случае успешного покушения СБУ обещало выплатить исполнителю $30 тысяч.

Корба в ходе допроса полностью признал свою вину.

Ранее в СК сообщили, где находится пришедший в сознание после покушения генерал Алексеев.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!