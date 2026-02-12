В России заявили о катастрофическом росте мужского бесплодия

В России мужчины все чаще страдают от бесплодия. На сегодняшний день в семьях, которые не могут завести детей, половина случаев приходится на проблемы со здоровьем у мужчин, рассказал НСН хирург-уролог Андрей Убогий. Он связал это в первую очередь с изменением образа жизни.

По словам врача, сто лет назад в бесплодных браках виноваты были один мужчина из десяти, сегодня этот показатель достиг 50%.

«Поэтому это катастрофа, иначе не скажешь. Причина здесь тоже глобальная – идет вырождение мужской популяции, — заявил Убогий. — Качество мужских половых клеток в разы упало за последнее десятилетие».

Для выявления заболеваний медики используют спермограмму и специальную диагностику, проводят полное обследование, пояснил специалист. Он призвал россиян не пренебрегать медосмотрами, подчеркнув, что тенденция к ухудшению мужского здоровья наблюдается во всем мире.

Основная причина сложившейся ситуации – сильное изменившийся в последние годы образ жизни мужчин, считает Убогий. Ориентироваться он призвал на три ключевые составляющие – качество сна, физическую активность и питание, которое должно исключать фастфуд.

«Больше всего мужчин губит никотин и алкоголь. Еще один большой враг мужчин – малоподвижность. Если человек много сидит, он рискует не стать отцом», — заключил врач.

Напомним, каждый шестой человек в мире — бесплоден, эта проблема коснулась 17,6% популяции. Как уточнял врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев, среди причин мужского бесплодия выделяют также генетические аномалии, варикоцеле, ожирение, а также сопутствующие заболевания, например, артериальную гипертензию и сахарный диабет.

