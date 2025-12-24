На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал фактор мужского бесплодия, который часто игнорируют

Habertürk: жир на животе может снижать качество спермы из-за перегрева гениталий
Shutterstock

Лишний вес у мужчин сокращает количество сперматозоидов и ухудшает их морфологию. Так происходит из-за снижения уровня гормона тестостерона и повышения температуры тела в области гениталий. Об этом изданию Habertürk рассказал уролог больницы Ankara Cankaya (Турция) Семих Тангал.

«Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет число людей, страдающих ожирением, увеличилось на 10-30%. Многие исследования показали, что лишний вес может вызвать изменения в параметрах спермы, приводя к уменьшению объема яичек, снижению качества спермы и нарушению сперматогенеза у мужчин», — отметил врач.

По словам врача, избыток жировой ткани снижает уровень тестостерона. Именно этот гормон повышает сексуальную активность и репродуктивную функцию. Дело в том, что жировая ткань участвует в гормональных процессах: в жировых клетках вырабатывается фермент ароматаза, который превращает тестостерон в эстроген — женский половой гормон. Чем больше лишнего жира, тем активнее идет эта нежелательная конверсия.

«Избыток жировой ткани также может повреждать ДНК сперматозоидов, увеличивая выработку активных форм кислорода. Эти молекулы окисляют все клетки, в том числе половые. ДНК сперматозоидов важна для успешной оплодотворения и нормального развития эмбриона», — предупреждает уролог.

Врач также напомнил, что жир на животе и бедрах повышает температуру тела в области половых органов. Это нарушает работу половых желез и процесс нормального сперматогенеза, снижая количество активных жизнеспособных сперматозоидов в эякуляте.

Ранее был назван неожиданный фактор влияния на сперму.

