В документах по делу Эпштейна обнаружили заказ на серную кислоту

Крупный заказ серной кислоты значится в опубликованных минфином США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает РИА Новости.

В запросе на банковский перевод связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC запрашивает у Gemini Seawater Systems покупку 330 галлонов (около 1250 литров) серной кислоты, «замену PH» и кабеля — для установки обратного осмоса. Документ датирован 6 декабря 2018 года.

При этом в июне 2018 года эта же компания сделала бизнес-предложение Брайсу Гордону, который, согласно информации СМИ, работал на Эпштейна, по проектированию и дальнейшему вводу в эксплуатацию установки опреснения морской воды методом обратного осмоса. Серная кислота должна была использоваться на острове финансиста Грэйт Сейнт Джеймс.

Кроме того, в документах был выявлен отчет о ремонте установки опреснения морской воды методом обратного осмоса на острове Литтл Сейнт Джеймс — там тоже применялась серная кислота. Этот документ датирован февралем 2014 года, выполняла его фирма TSG.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах дела Эпштейна упоминались имена ряда западных политиков, включая Зеленского и Макрона.