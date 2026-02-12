Размер шрифта
Общество

В Узбекистане осудили членов ОПГ, выманивших у россиян почти 10 млн рублей

СГБ Узбекистана: осуждены звонившие россиянам мошенники из кол-центров
Shutterstock/FOTODOM

В Узбекистане 34 местных жителя приговорены к лишению свободы на сроки до 9,5 года за участие в организованной преступной группе (ОПГ), которая через кол-центры выманила у россиян почти 9,6 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Службы госбезопасности (СГБ) республики.

Следствие установило, что фигуранты работали в трех кол-центрах в Ташкенте и Фергане, совершая звонки гражданам России и обманом выманивая у них денежные средства.

По итогам судебного разбирательства всех признали виновными, 21 подсудимый получил от 3,5 года до 9,5 года лишения свободы, еще 13 человек приговорены к ограничению свободы на сроки до 4,5 года. Кроме того, со всех взыскали штрафы.

Из материалов дела следует, что злоумышленники пользовались базой данных о 70 тысячах российских граждан, которые покупали лекарственные препараты и БАДы. Они звонили людям из списка, отдавая предпочтение пожилым, и предлагали крупную компенсацию за якобы некачественные таблетки. Чтобы ее получить, жертвы должны были перевести мошенникам «налог» на сумму от 5 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, как установило следствие, трое участников ОПГ участвовали в незаконном обороте криптовалюты в общем объеме порядка $470 тысяч.

В России действует еще одна мошенническая схема, связанная с лекарствами: злоумышленники звонят пенсионерам и предлагают приобрести популярные препараты по ценам намного ниже аптечных, а после перевода денег — пропадают. Кроме того, преступники создают поддельные сайты по продаже лекарств для диабетиков и продвигают поддельные лекарства от высокого давления с помощью дипфейковых видео с известными медиками.

Ранее мошенники убедили россиянку заплатить 250 тысяч рублей за лекарство от выдуманной болезни.
 
