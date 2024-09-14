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Эксперты предупредили о новом способе мошенничества с помощью ИИ

AFP: дипфейки известных врачей используют для рекламы опасных лекарств

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Shutterstock

Дипфейки известных врачей начали использовать для продажи опасных лекарств в социальных сетях. Об этом сообщает AFP.

Созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) видеоролики, использующие лица и голоса известных врачей, стали инструментом рекламы. Например, они продвигают поддельные лекарства от высокого кровяного давления и диабета. В рекламе некоторых «натуральных» сиропов от диабета ложно утверждается, что препарат метформин опасен для жизни.

Мошенники используют личности не только врачей, но и лжеученых, которым доверяют их фанаты.

«Многие из медийных врачей потратили время на создание образа, заслуживающих доверия, поэтому им верят, даже когда они делают невероятные заявления», — отметил британский врач Джон Кормак.

Бороться с дипфейками сложно: если их удаляют, они появляются на следующий день с другого аккаунта. Эксперты считают, что вместо поиска и удаления всех дипфейков можно разработать цифровые подписи, которые бы гарантировали, что в создании контента не был использован ИИ.

Ранее ученые научились выявлять гипертонию по голосу с помощью ИИ.

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