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Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с лекарствами

МВД: мошенники обманывают пенсионеров, предлагая льготные цены на лекарства
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Мошенники начали обманывать пенсионеров, предлагая им лекарства по якобы льготным ценам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, пожилым россиянам может позвонить незнакомец, который предложит приобрести лекарства по «льготным» ценам. Однако жертва обмана после того, как отдаст деньги, может получить таблетки-пустышки или не получить товар вовсе.

До этого в МВД рассказали, что мошенники начали использовать приложения-шпионы для смартфонов, которые могут позволить украсть персональные данные россиян. По информации ведомства, подобные приложения маскируются под легальные программы или сервисы с полезным функционалом.

Накануне сообщалось, что мошенники стали использовать имена российских звезд для вовлечения россиян в поддельные лотереи. При использовании схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют розыгрыш.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при обмене денег за рубежом.

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