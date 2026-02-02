Размер шрифта
Россиянам раскрыли единственный способ распознавания дипфейк-видео

IT-эксперт Зыков: создать дипфейк-видео мошенники могут лишь по одному фото
Shutterstock

Мошенники могут создать убедительное дипфейк-видео, воспользовавшись для этого всего одной фотографией человека. Они могут поместить изображение на любой фон, с помощью освещения, коррекции и анимации лица создав максимально реалистичную картинку, предупредил в беседе с RT главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков.

Многие современные сервисы предоставляют возможность создать подвижное, естественное видео, на котором человек будет разговаривать, двигать руками, открывать рот и менять мимику в соответствии с речью. Сделать это можно за считанные минуты – с таким видео преступники получают целый спектр самых разных схем для обмана россиян, отметил специалист.

Часто аферисты подкрепляют такие видео внушительными подписями, что заставляет пользователя окончательно довериться изображению – так, они могут подписать аккаунт дипфейка «директор», «руководитель», чтобы получивший сообщение человек даже не успел задуматься о правдивости сообщения.

«Многие просто даже не помнят точный тембр и манеру речи начальника, — пояснил эксперт. — Если же нужен и голос — это тоже давно не проблема. Достаточно 20—30 секунд записи. Их можно взять из публичных выступлений, интервью или даже позвонить этому человеку и получить запись в ходе короткого телефонного разговора».

Обычно результат получается неидеальным – придирчивый взгляд специалиста распознает подделку, но для большинства ситуаций такого дипфейка достаточно, чтобы ввести в заблуждение обычных пользователей. Зыков подчеркнул, что единственным надежным способом проверки в такой ситуации является непосредственный звонок человеку или его помощнику по известному, настоящему номеру телефона.

«Мы живем в мире постправды. Голос и видео больше не являются доказательствами», — подчеркнул IT-эксперт.

Напомним, дипфейк — это синтетический медиафайл, сгенерированный с помощью нейросетей. Технология позволяет подменить лицо или голос одного человека лицом или голосом другого. В Минцифры РФ сообщили о создании рабочей группы по вопросу противодействия противоправному использованию технологий «Дипфейк» при ведомстве. Возглавит рабочую группу замминистра цифрового развития Александр Шойтов.

Ранее россиянам объяснили, как противостоять мошенничеству с дипфейками.
 
