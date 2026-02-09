Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Эксперт спрогнозировал увеличение числа дипфейк-атак в ходе кампании в Госдуму

АНО «Диалог Регионы» сократила время анализа фейка до 10 минут
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Во время кампании по выборам в Госдуму в 2026 году ожидаются провокации с использованием дипфейков и фальшивых документов. Об этом сообщил замглавы АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров в интервью ТАСС.

По словам Макарова, объем дезинформации к сентябрю текущего года может быть сопоставим с масштабом распространения фейков в дни выборов президента России 2024 года, когда было зафиксировано 130 уникальных фейков и более 72,2 тыс. ссылок с недостоверной информацией.

Для оперативного реагирования на фейки организация разработала единые критерии оценки инфоповодов на наличие недостоверной составляющей. Стандарт применяется во всех регионах России и включают четкую последовательность шагов для работы с фейками.

Отмечается, что стандарт позволяет минимизировать риски путаницы и обеспечить равную защиту избирателей вне зависимости от субъекта страны. Критическим фактором в борьбе с дезинформацией названа скорость — как подчеркнул Макаров, если официальная реакция запаздывает более чем на четыре часа, эффективность опровержения падает на 70-80%.

Для сокращения времени проверки организация внедрила собственную CRM-систему по выявлению и классификации фейковых инфоповодов, благодаря этому анализ одного фейка теперь занимает около 10 минут.

Также для борьбы со сфабрикованным аудиовизуальным контентом, включая дипфейки, разработана и действует система «Зефир». Ее точность сегодня составляет 89%.

По мнению Макарова, сегодня практически любой инфоповод усиливается с помощью генеративных технологий — от изменений в экономике до природных катаклизмов, и кампания по выборам в Госдуму не станет исключением.

В качестве примера эксперт привел рекордный снегопад на Камчатке в январе, где на фоне сложностей с уборкой снега в соцсетях распространялись сгенерированные изображения и видео с 20-этажными домами, якобы заваленными снегом до верхних этажей.

«С помощью такого гиперболизированного контента создается визуальный образ, который серьезно преувеличивает проблему, и люди реагируют, перекладывая негатив на власть», — отметил Макаров.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!