Эксперт спрогнозировал увеличение числа дипфейк-атак в ходе кампании в Госдуму

Во время кампании по выборам в Госдуму в 2026 году ожидаются провокации с использованием дипфейков и фальшивых документов. Об этом сообщил замглавы АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров в интервью ТАСС.

По словам Макарова, объем дезинформации к сентябрю текущего года может быть сопоставим с масштабом распространения фейков в дни выборов президента России 2024 года, когда было зафиксировано 130 уникальных фейков и более 72,2 тыс. ссылок с недостоверной информацией.

Для оперативного реагирования на фейки организация разработала единые критерии оценки инфоповодов на наличие недостоверной составляющей. Стандарт применяется во всех регионах России и включают четкую последовательность шагов для работы с фейками.

Отмечается, что стандарт позволяет минимизировать риски путаницы и обеспечить равную защиту избирателей вне зависимости от субъекта страны. Критическим фактором в борьбе с дезинформацией названа скорость — как подчеркнул Макаров, если официальная реакция запаздывает более чем на четыре часа, эффективность опровержения падает на 70-80%.

Для сокращения времени проверки организация внедрила собственную CRM-систему по выявлению и классификации фейковых инфоповодов, благодаря этому анализ одного фейка теперь занимает около 10 минут.

Также для борьбы со сфабрикованным аудиовизуальным контентом, включая дипфейки, разработана и действует система «Зефир». Ее точность сегодня составляет 89%.

По мнению Макарова, сегодня практически любой инфоповод усиливается с помощью генеративных технологий — от изменений в экономике до природных катаклизмов, и кампания по выборам в Госдуму не станет исключением.

В качестве примера эксперт привел рекордный снегопад на Камчатке в январе, где на фоне сложностей с уборкой снега в соцсетях распространялись сгенерированные изображения и видео с 20-этажными домами, якобы заваленными снегом до верхних этажей.

«С помощью такого гиперболизированного контента создается визуальный образ, который серьезно преувеличивает проблему, и люди реагируют, перекладывая негатив на власть», — отметил Макаров.