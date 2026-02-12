Размер шрифта
Россиянам рассказали, что им положено за работу во время отпуска

Депутат Чаплин: за работу во время отпуска положены доплата и выходные
Если во время отпуска сотрудник по собственной инициативе выполняет свои обязанности и решает задачи, то компания не обязана это никак компенсировать. Однако если руководство привлекает его к работе из-за аврала или в силу других обстоятельств, то за это организация должна произвести дополнительные начисления, либо предоставить выходные, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что сотрудника нельзя принудить к работе – вызвать его из отпуска можно только по письменному согласию, причем важно сразу зафиксировать вознаграждение за дополнительную работу в период отпуска.

«Это может быть как денежная выплата, рассчитанная исходя из принятой в компании системы оплаты, так и перенос неиспользованных дней отпуска на будущие периоды — в текущем или следующем рабочем году», — отметил депутат.

Даже один день работы в отпуске подлежит компенсации, подчеркнул Чаплин. Он пояснил, что если сотрудник соглашается поработать и прервать ради этого отдых, то компания должна издать приказ о досрочном прекращении отпуска, прописав договоренности сторон и зафиксировав размер компенсации – в будущем это поможет избежать ненужных разбирательств.

Напомним, компании в РФ при необходимости привлечь сотрудников к сверхурочной работе должны получить от них соответствующее письменное согласие – это предусмотрено ТК РФ. Возместить дополнительную работу можно как оплатой, так и предоставлением отгулов, но делается по согласию сторон. Оплачиваются переработки в повышенном размере – за первые часы полагается выплата в полуторном размере, а далее – в двойном размере от обычного уровня.

Ранее стало известно, в каких профессиях россияне больше всего перерабатывают.
 
