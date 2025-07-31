Врач предупредил, чем грозит попадание воды в уши

Попадание воды в уши во время купания представляет опасность для здоровья, потому что это может привести к развитию ушных болезней. Об этом «Радио 1» рассказала врач-отоларинголог Полина Вашкевич.

«Вода, которая попала в ухо, может создать влажную среду, идеально подходящую для развития бактериальной инфекции. Это может привести к воспалению кожи слухового прохода, которое сопровождается у пациентов сильной болью в ухе, зудом и снижением слуха. Также образовавшаяся серная пробка может разбухнуть после купания и полностью перекрыть слуховой проход», — предупредила врач.

По ее словам, в целом вода в ушах не представляет серьезной опасности, если у человека нет патологий. Однако она посоветовала сразу удалять воду из уха с помощью полотенца или путем наклона. Для профилактики можно использовать специальные беруши и шапочки для купания, заключила Вашкевич.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Марина Евсикова рассказала «Газете.Ru», что правильная чистка ушей имеет большое значение для поддержания здоровья слухового аппарата, при этом до сих пор нередко используются небезопасные методы.

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