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Врач предупредил, чем грозит попадание воды в уши

Врач Вашкевич: вода в ушах может спровоцировать воспаление
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Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Попадание воды в уши во время купания представляет опасность для здоровья, потому что это может привести к развитию ушных болезней. Об этом «Радио 1» рассказала врач-отоларинголог Полина Вашкевич.

«Вода, которая попала в ухо, может создать влажную среду, идеально подходящую для развития бактериальной инфекции. Это может привести к воспалению кожи слухового прохода, которое сопровождается у пациентов сильной болью в ухе, зудом и снижением слуха. Также образовавшаяся серная пробка может разбухнуть после купания и полностью перекрыть слуховой проход», — предупредила врач.

По ее словам, в целом вода в ушах не представляет серьезной опасности, если у человека нет патологий. Однако она посоветовала сразу удалять воду из уха с помощью полотенца или путем наклона. Для профилактики можно использовать специальные беруши и шапочки для купания, заключила Вашкевич.

Врач-оториноларинголог медицинской компании СберЗдоровье Марина Евсикова рассказала «Газете.Ru», что правильная чистка ушей имеет большое значение для поддержания здоровья слухового аппарата, при этом до сих пор нередко используются небезопасные методы.

Ранее россиян предупредили о связи шума в ушах с опухолью мозга.

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