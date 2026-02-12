Россиянам объяснили, как сравнение себя с другими влияет на психику

Привычка сравнивать себя с другими людьми может привести к внутреннему дискомфорту и обесцениванию себя, в результате чего увеличивается риск столкнуться с депрессией. Об этом «Известиям» рассказал психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Егорович Мартынов.

По словам эксперта, человек, который пытается сравнивать себя с окружающими, начинает считать себя недостаточно успешным, талантливым или красивым.

«Самое сложное в этом процессе — то, что обесценивающие мысли становятся автоматическими. Они возникают неосознанно, как внутренний голос, утверждающий: «Ты не такой, как надо». В психологии это называется внутренними установками. Эти установки формируются в детстве, когда взрослые сравнивают ребенка с другими, полагая, что это поможет ему стать лучше», — объяснил он.

Специалист отметил, что из-за такого обращения в сознании остается отпечаток, и даже во взрослом возрасте человек сравнивает себя с другими. Такая привычка вызывает апатию, дискомфорт, тревогу и даже расстройства пищевого поведения. При этом изначально появляется мотивация стать лучше, но затем человек начинает стремиться к недостижимому идеалу, так как вокруг всегда будут те, кто успешнее или богаче.

Психотерапевт подчеркнул, что потребность в сравнении появляется, когда человек не осознает собственную ценность, а также не видит свои сильные и слабые стороны. Из-за стремления ориентироваться на других и отсутствия личных целей и желаний, он начинает жить не своей жизнью.

Для того чтобы выйти из такого замкнутого круга, эксперт посоветовал начать изучение себя. Следует постепенно находить контакт с самим собой, анализировать собственную реальность и понимать свои истинные потребности и желания. Если сделать это самостоятельно не получается, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

