Психолог дал советы, которые помогут правильно устраивать цифровой детокс

При организации цифрового детокса важно не обрывать резко все контакты, чтобы не вызвать приступ острой тревоги. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, прежде всего стоит предупредить близких и коллег о намерении побыть офлайн, поскольку это снимет собственное напряжение. Эксперт также посоветовал купить обычный будильник, чтобы утром не брать в руки телефон. Гаджет можно заменить на книгу, прогулку, спорт, настольные игры, рисование, готовку, уборку.

Сначала детокс можно распространять на два часа, например, перед сном, после — постараться провести один выходной день полностью без социальных сетей и мессенджеров. Далее можно будет периодически проводить офлайн целые сутки, например, во время отдыха на даче или в походе.

«В целом же советую всегда убирать телефон подальше во время еды, потому что, когда человек смотрит в экран, мозг игнорирует сигналы от рецепторов желудка и гормонов насыщения. В итоге очень легко переесть», — отметил Евстигнеев.

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга до этого установили, что кратковременный отказ от смартфона действительно может сделать человека бодрее и немного счастливее. Исследователи решили проверить, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа.

