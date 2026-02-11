Размер шрифта
Психолог дал советы, которые помогут правильно устраивать цифровой детокс

Психолог Евстигнеев: цифровой детокс не стоит устраивать резко
Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

При организации цифрового детокса важно не обрывать резко все контакты, чтобы не вызвать приступ острой тревоги. Об этом «Москве 24» рассказал психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, прежде всего стоит предупредить близких и коллег о намерении побыть офлайн, поскольку это снимет собственное напряжение. Эксперт также посоветовал купить обычный будильник, чтобы утром не брать в руки телефон. Гаджет можно заменить на книгу, прогулку, спорт, настольные игры, рисование, готовку, уборку.

Сначала детокс можно распространять на два часа, например, перед сном, после — постараться провести один выходной день полностью без социальных сетей и мессенджеров. Далее можно будет периодически проводить офлайн целые сутки, например, во время отдыха на даче или в походе.

«В целом же советую всегда убирать телефон подальше во время еды, потому что, когда человек смотрит в экран, мозг игнорирует сигналы от рецепторов желудка и гормонов насыщения. В итоге очень легко переесть», — отметил Евстигнеев.

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце и Университета Эрлангена — Нюрнберга до этого установили, что кратковременный отказ от смартфона действительно может сделать человека бодрее и немного счастливее. Исследователи решили проверить, как на самочувствие влияет естественное, а не принудительное «отключение» от цифровых медиа.

Ранее россиянам назвали главные принципы эффективного цифрового детокса.
 
