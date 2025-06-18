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Женщина более 20 лет проработала врачом-психиатром, подделав диплом

Женщина 20 лет работала психиатром в Великобритании, используя поддельный диплом
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Police Department

Врач-психиатр с поддельным дипломом более 20 лет работала в Великобритании и получила срок, передает Би-би-си.

Уроженка Ирана Жолия Алеми, выдававшая себя врача-психиатра, десятилетиями работала по всей Великобритании, подделав диплом Оклендского университета в Новой Зеландии. Она действительно училась там в 1990-х годах, но не смогла получить степень бакалавра медицины и бакалавра хирургии, необходимые для врачебной практики, так как ей было отказано в разрешении на повторную сдачу экзамена.

Тем не менее Алеми удалось убедить в своей компетентности Генеральный медицинский совет (GMC), получить лицензию и устроиться на работу. Еще в 2023 году суд присяжных приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинению в 20 преступлениях, включая подделку документов. Однако 62-летняя женщина так и не признала свою вину.

Недавно суд также признал ее виновной в «мошенничестве с государственным бюджетом». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что за годы работы в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) Алеми заработала более £1,3 млн. Теперь она должна вернуть в казну £406 тыс. в качестве компенсации NHS или провести еще два с половиной года в тюрьме.

Ранее лжеврач не смог удалить импланты из ягодиц и бросил пациентку на операционном столе.

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