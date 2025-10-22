Россиян предупредили о наказании за предоставление поддельного диплома работодателю

Адвокат Багатурия: штраф может грозить за поддельный диплом при трудоустройстве

Соискателям может грозить уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ за использование поддельного диплома при трудоустройстве. Об этом «Москве 24» рассказал адвокат Вадим Багатурия.

По его словам, такое преступление наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет или арестом до шести месяцев.

HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян, в свою очередь, рассказал, что немногие российские работодатели проверяют подлинность дипломов соискателей, в том числе из-за высокой стоимости проверки документов.

«Проверка одного кандидата стоит примерно 12 тыс. рублей. В связи с этим работодатели часто опираются на личные ощущения при собеседовании соискателя и закрывают глаза на подлинность документа», – отметил Мурадян.

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого говорила, что в России компании имеют право наказать сотрудника за частые перекуры во время рабочей смены. Это нарушение находится на стыке ТК РФ и внутренних трудовых договоров организации. Наказание может подразумевать выговор, взыскание и даже увольнение.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры задали новый тренд на рынке труда.