Россиянам рассказали, как снизить тревожность

Снизить тревожность и сохранить психологическое равновесие в условиях постоянных изменений помогут простые способы восстановления, а также грамотно выстроенный режим работы и сна. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов.

Специалист отметил, что сегодня одним из главных источников тревоги стал постоянный поток информации из интернета и телевизора, который в совокупности с другими факторами негативно отражается на здоровье людей. Снизить влияние информационного шума удастся, если выделять конкретное время для просмотра новостей, отключать уведомления и регулярно устраивать цифровой детокс.

По словам невролога, сохранить эмоциональный баланс также поможет налаженный режим работы и отдыха. Для этого необходимо соблюдать циркадные ритмы и составить четкий распорядок дня. Для выработки режима также следует ложиться спать и вставать в одно и тоже время. При этом отдыхать ночью нужно в темном и проветриваемом помещении.

Помимо этого, эксперт порекомендовал отказываться от использования телефона и других гаджетов минимум за час до отхода ко сну.

«Справиться с эмоциональной нагрузкой можно различными методами, в том числе и медикаментозными. Но более эффективным подходом к оздоровлению могут стать природные методики», — добавил врач.

Он также отметил, что благотворное влияние на организм оказывает регулярное времяпрепровождение на свежем воздухе. Особенно полезны прогулки по лесу, поскольку ходьба по неровной поверхности и наблюдение за птицами и животными помогают расслабиться и быстро вернуть энергию.

Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев до этого говорил, что постоянное эмоциональное напряжение, рост стрессовых факторов и общая нестабильность в обществе привели к росту числа стрессовых и тревожных расстройств у россиян. Специалист отметил, что психотравмирующих ситуаций становится все больше, поэтому люди начинают чаще обращаться к врачам.

Ранее россиянам посоветовали лучшие упражнения, чтобы быстро снять тревогу и панику.