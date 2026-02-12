Стоматолог предупредил об опасности регулярного использования отбеливающих зубных паст

Регулярное использование отбеливающих зубных паст может спровоцировать развитие гиперестезии, при которой повышается чувствительность зубов к раздражителям, таким как холодная, горячая или сладкая пища. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Специалист объяснил, что отбеливающие пасты не могут изменить естественный цвет зубной эмали, а лишь с особой интенсивностью удаляют поверхностный налет. Эти средства не разрушают саму эмаль, но при наличии микроповреждений или истончения тканей есть риск развития гиперестезии.

Стоматолог предупредил, что с особой осторожностью нужно пользоваться пастами, у которых высокий уровень абразивности (RDA). При этом чем выше индекс, тем больше вероятность, что зубы станут чувствительными.

«При отсутствии противопоказаний и после консультации со стоматологом-терапевтом, отбеливающие пасты допустимо применять курсами, в течение недели, а далее менять зубную пасту. Заменить можно средствами для укрепления эмали или для поддержания здоровья десен», — подчеркнул эксперт.

По его словам, средства для ухода за полостью рта необходимо подбирать индивидуально для каждого человека. Врач также добавил, что сохранить здоровье зубов поможет регулярная профессиональная гигиена, которую следует проводить два раза в год.

Врач — стоматолог-терапевт медицинской клиники Adaptogenzz Изабелла Ахмедова до этого рассказала «Газете.Ru», что сейчас на прием к стоматологу все чаще приходят люди, которые чистят зубы гораздо реже, чем необходимые по стандартам гигиены два раза в день. По ее словам, около 15% пациентов чистят зубы раз в два дня, а то и реже. Раз в сутки около 55%, и только 30% чистят зубы два раза в день.

Ранее россиян предупредили, что зубные имплантаты нужно менять каждые 20–25 лет.