Российским пенсионерам напомнили о выплатах за опекунство

Пенсионеры за официальное опекунство над внуками имеют право на единовременные выплаты и господдержку. Об этом в беседе с RT рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что после индексации единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выросло до 28 450 рублей. Если же усыновляют ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или братьев и сестер, то выплата составляет уже 217 384 рубля.

Получает выплату один из опекунов, для этого ему необходимо обратиться с соответствующими документами и заявлением в Соцфонд, МФЦ или подать заявку на «Госуслугах», отметил депутат. Сделать это важно в течение полугода со дня вынесения решения об опеке. Пакет документов, помимо заявления, включает в себя паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документ об установлении опеки, иногда могут потребовать и другие документы – например, свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении их родительских прав.

«Пенсионерам-опекунам также следует помнить, что они, как и другие нуждающиеся семьи, могут иметь право на оформление ежемесячного единого пособия», — заключил Панеш.

До этого юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова подчеркнула, что лишение матери или отца родительских прав на других родственников не распространяется. Поэтому в подобных ситуациях бабушки и дедушки имеют право продолжить общение с внуками, их юридический статус по отношению к ним никак не меняется. Если общение с ребенком ограничивают, бабушка или дедушка могут через суд потребовать встречи с внуком, а также установления дальнейшего порядка общения с ним.

Ранее в России почти вдвое выросло число регионов с пенсией выше 30 тысяч рублей.