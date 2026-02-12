Врач предупредил, о чем сигнализирует постоянная усталость

Постоянный упадок сил, тревожность, проблемы со сном и потеря концентрации могут указывать на наличие синдрома хронической усталости, который развивается из-за переизбытка нагрузки и отсутствия отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, в этом случае нервная система человека не может справиться с постоянными перегрузками. Для улучшения состояния врач посоветовал устранить провоцирующие факторы: отдохнуть, восстановить полноценный сон и дать себе когнитивную разгрузку. Эксперт предупредил, что длительное перенапряжение без отдыха может привести к физиологическим последствиям.

«Хроническая усталость может стать фактором, способствующим развитию депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, длительное напряжение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, провоцируя повышение артериального давления и сбои в работе сосудов. Это уже не просто усталость, а сигнал, что организму необходим полноценный отдых и пересмотр режима жизни», — отметил Соков.

Клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков до этого рассказал «Газете.Ru», что постоянная усталость может быть признаком избыточной выработки цитокинов (сигнальные молекулы, которые производятся различными клетками иммунной системы и другими тканями организма), что может сигнализировать о ревматоидном артрите.

Ранее сообщалось, что сон вблизи батареи приводит к снижению продуктивности в течение дня.