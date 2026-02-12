Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач предупредил, о чем сигнализирует постоянная усталость

Врач Соков: проблемы со сном могут возникать из-за хронической усталости
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Постоянный упадок сил, тревожность, проблемы со сном и потеря концентрации могут указывать на наличие синдрома хронической усталости, который развивается из-за переизбытка нагрузки и отсутствия отдыха. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, в этом случае нервная система человека не может справиться с постоянными перегрузками. Для улучшения состояния врач посоветовал устранить провоцирующие факторы: отдохнуть, восстановить полноценный сон и дать себе когнитивную разгрузку. Эксперт предупредил, что длительное перенапряжение без отдыха может привести к физиологическим последствиям.

«Хроническая усталость может стать фактором, способствующим развитию депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, длительное напряжение негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, провоцируя повышение артериального давления и сбои в работе сосудов. Это уже не просто усталость, а сигнал, что организму необходим полноценный отдых и пересмотр режима жизни», — отметил Соков.

Клинический фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков до этого рассказал «Газете.Ru», что постоянная усталость может быть признаком избыточной выработки цитокинов (сигнальные молекулы, которые производятся различными клетками иммунной системы и другими тканями организма), что может сигнализировать о ревматоидном артрите.

Ранее сообщалось, что сон вблизи батареи приводит к снижению продуктивности в течение дня.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!