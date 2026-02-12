Россиянам назвали «красные флаги» в общении с рекрутером

На собеседовании с рекрутером соискателей должны насторожить дискриминационные вопросы и неохотное обсуждение деталей. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, тревожными звонками является то, что рекрутер уклоняется от обсуждения деталей вакансии, ограничивается шаблонными формулировками и не дает списка должностных обязанностей. Кроме того, требование о стрессоустойчивости может говорить о том, что в организации царит хаос и есть переработки, добавила эксперт.

Еще одним «красным флагом» она назвала дискриминационные вопросы о возрасте, семейном положении, в том числе и планировании детей, поскольку это нарушает статью о запрещении дискриминации в сфере труда (3 ТК РФ).

«Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма. Соответственно после устройства могут возникнуть и другие нарушения, например, связанные с предоставлением больничных», – отметила Лоикова.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что на собеседовании вопросы о планах на детей — это тревожный сигнал, но не всегда он является поводом сразу прекращать диалог. При этом, по словам эксперта, важно понимать контекст, уточнила она.

