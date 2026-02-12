Размер шрифта
Общество

Россиянам назвали «красные флаги» в общении с рекрутером

HR-эксперт Лоикова: на собеседовании не должны задавать вопросы о возрасте
mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

На собеседовании с рекрутером соискателей должны насторожить дискриминационные вопросы и неохотное обсуждение деталей. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, тревожными звонками является то, что рекрутер уклоняется от обсуждения деталей вакансии, ограничивается шаблонными формулировками и не дает списка должностных обязанностей. Кроме того, требование о стрессоустойчивости может говорить о том, что в организации царит хаос и есть переработки, добавила эксперт.

Еще одним «красным флагом» она назвала дискриминационные вопросы о возрасте, семейном положении, в том числе и планировании детей, поскольку это нарушает статью о запрещении дискриминации в сфере труда (3 ТК РФ).

«Это означает, что компания готова преступать закон уже на этапе найма. Соответственно после устройства могут возникнуть и другие нарушения, например, связанные с предоставлением больничных», – отметила Лоикова.

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова до этого рассказала «Газете.Ru», что на собеседовании вопросы о планах на детей — это тревожный сигнал, но не всегда он является поводом сразу прекращать диалог. При этом, по словам эксперта, важно понимать контекст, уточнила она.

Ранее россиянам объяснили, какие действия HR говорят об успехе на собеседовании.
 
