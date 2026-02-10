Россиянам объяснили, какие действия HR говорят об успехе на собеседовании

Об истинном отношении рекуртера к кандидату могут говорить некоторые неочевидные детали, в числе которых характер задаваемых вопросов, невербальные реакции и другие действия профессионала. Об этом Life.ru рассказала HR-эксперт Валерия Доманская.

По словам специалиста, во время собеседования в первую очередь проявляются невербальные реакции, которые часто бывают честнее слов. Открытая поза рекуртера, легкий наклон корпуса в сторону кандидата и доброжелательная улыбка являются признаками живого интереса. О вовлеченности в диалог также говорят устойчивый зрительный контакт и активные кивки в ответ на реплики.

Однако если HR долго рассматривает документы, постоянно отвлекается на телефон или компьютер, то разговор может оказаться пустой формальностью. При этом важно различать обычную занятость и отсутствие интереса, отметила эксперт. По ее словам, если специалист вынужден одновременно с собеседованиям решать рабочие вопросы, он извиняется и быстро возвращается к диалогу с кандидатом.

Помимо этого, об отношении рекуртера может рассказать характер задаваемых им вопросов. Если HR уточняет дату возможного выхода на работу, текущие проекты кандидата или наличие других предложений, это говорит о том, что человека мысленно «примеряют» на должность. При этом поверхностные вопросы свидетельствуют о формальном проведении собеседования.

«Продолжительность встречи — один из недооцененных индикаторов. Если собеседование затягивается дольше запланированного времени, значит разговор оказался важнее расписания. HR не спешит завершать диалог, потому что вы ему действительно интересны, и ему важно получить больше информации. Бывает и так, что после официальной части разговор плавно переходит в обсуждение рабочих задач, атмосферы в команде, корпоративной культуры», — объяснила Доманская.

Она подчеркнула, что если HR торопится и пытается быстро подвести итог, скорее всего решение уже принято не в пользу кандидата.

Помимо этого, на заинтересованность может указывать добавление в социальных сетях в первые дни после встречи. HR-эксперт объяснила, что в некоторых случаях пауза бывает связана не с кандидатурой, а с внутренними процессами компании.

