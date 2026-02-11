В Челябинске задержан один из руководителей Службы судебных приставов за взятку

«Доступ»: задержан один из руководителей ССП Челябинской области Рогозина

Один из руководителей Службы судебных приставов (СПП) Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило агентство «Доступ».

Речь идет о начальнике отдела по работе с юридическими лицами ГУФСПП России по Челябинской области Виталии Рогозине, который был задержан в Челябинске сотрудниками ФСБ за получение взятки от представителей криминалитета.

По информации агентства, Рогозина подозревают в том, что он проверял физлиц по ведомственным информационным базам и передавал эти сведения представителям преступного бизнеса Челябинска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По месту жительства и работы пристава проводятся обыски.

Накануне Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех судей Ставропольского края в отставке.

Ранее экс-главу миграционного отдела отправили в колонию за взятки от нелегалов.