Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Челябинске задержан один из руководителей Службы судебных приставов за взятку

«Доступ»: задержан один из руководителей ССП Челябинской области Рогозина
АН «Доступ»

Один из руководителей Службы судебных приставов (СПП) Челябинской области задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило агентство «Доступ».

Речь идет о начальнике отдела по работе с юридическими лицами ГУФСПП России по Челябинской области Виталии Рогозине, который был задержан в Челябинске сотрудниками ФСБ за получение взятки от представителей криминалитета.

По информации агентства, Рогозина подозревают в том, что он проверял физлиц по ведомственным информационным базам и передавал эти сведения представителям преступного бизнеса Челябинска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. По месту жительства и работы пристава проводятся обыски.

Накануне Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение дел о взяточничестве в отношении трех судей Ставропольского края в отставке.

Ранее экс-главу миграционного отдела отправили в колонию за взятки от нелегалов.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!