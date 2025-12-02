На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач оценила, может ли продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет

Врач Чернышова: продолжительность жизни людей вряд ли увеличится до 120 лет
true
true
true
close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Люди запрограммированы на срок жизни, который необходим для достижения половой зрелости и продолжения рода — в среднем на 40 лет. Об этом «Москве 24» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя новость о том, что продолжительность жизни человека возросла в два раза и может достичь 120 лет.

«Продолжительность жизни – это статистический показатель, который не имеет отношения к фактическому состоянию организма. То есть человек, каким был еще 100 лет назад, таким и остался: он не стал более прочным и способным к длительной жизни», — сказала врач.

По ее словам, средняя продолжительность жизни выросла из-за успехов в сфере медицины, включая появление вакцинации и антибиотиков. Однако рассчитывать прожить до 120 лет не стоит, считает Чернышова. Она напомнила, что ближе к 40 годам у многих начинаются проблемы со здоровьем.

Для увеличения продолжительности жизни важно отказаться от вредных привычек, наладить режим отдыха и работы, научиться бороться со стрессами и следить за состоянием здоровья.

В конце ноября академик РАН Александр Сергеев заявил, что за век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж – 120 лет. Ученый сообщил, что науку ожидают новые открытия в области медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. Он заверил, что благодаря им получится достичь новых рубежей в продолжительности жизни.

Ранее россиянам рассказали о способности умеренного стресса продлевать жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами