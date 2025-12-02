Врач оценила, может ли продолжительность жизни людей увеличиться до 120 лет

Люди запрограммированы на срок жизни, который необходим для достижения половой зрелости и продолжения рода — в среднем на 40 лет. Об этом «Москве 24» заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя новость о том, что продолжительность жизни человека возросла в два раза и может достичь 120 лет.

«Продолжительность жизни – это статистический показатель, который не имеет отношения к фактическому состоянию организма. То есть человек, каким был еще 100 лет назад, таким и остался: он не стал более прочным и способным к длительной жизни», — сказала врач.

По ее словам, средняя продолжительность жизни выросла из-за успехов в сфере медицины, включая появление вакцинации и антибиотиков. Однако рассчитывать прожить до 120 лет не стоит, считает Чернышова. Она напомнила, что ближе к 40 годам у многих начинаются проблемы со здоровьем.

Для увеличения продолжительности жизни важно отказаться от вредных привычек, наладить режим отдыха и работы, научиться бороться со стрессами и следить за состоянием здоровья.

В конце ноября академик РАН Александр Сергеев заявил, что за век жизнь человека удлинилась в два раза, следующий рубеж – 120 лет. Ученый сообщил, что науку ожидают новые открытия в области медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. Он заверил, что благодаря им получится достичь новых рубежей в продолжительности жизни.

