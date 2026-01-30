Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Телезвезду арестовали после стычки с агентами ICE

В Миннесоте арестовали участвовавшего в протестах телеведущего Дона Лемона
Kylie Cooper/Reuters

Журналиста Дона Лемона арестовали 29 января в связи с акцией протеста в церкви в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката американской телезвезды.

Лемон вместе с десятками протестующих против действий Иммиграционной и таможенной полиции ICE ворвался в городскую церковь в начале января, прервав церковную службу. После между протестующими и правоохранителями произошла стычка.

Журналиста арестовали в Лос-Анджелесе, где он освещал церемонию вручения премии «Грэмми.» Он предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса 30 января.

«Дон проработал журналистом 30 лет, и его работа в Миннеаполисе, гарантированная Конституцией, ничем не отличалась от того, чем он всегда занимался. Первая поправка существует для защиты журналистов, чья роль в том, чтобы проливать свет на правду и привлекать власть имущих к ответственности», — заявила адвокат шоумена Эбби Лоуэлл.

Вместо ареста Лемона она порекомендовала Министерству юстиции США расследовать действия федеральных агентов, стрелявших в двух мирных демонстрантов в Миннесоте. По словам Лоуэлл, журналист будет оспаривать обвинения в суде.

Лемон уже заявил, что присутствовал на протестах как журналист, а не как участник. В Министерстве юстиции, в свою очередь, подчеркнули, что журналист не имел права находиться на частной территории церкви, добавив, что прерывание церковной службы могло привести к нарушению конституционных прав прихожан на выражение своей религиозной позиции.

25 января сотрудник ICE выстрелил в медбрата Претти во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю.

При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Халк назвал президента США Дональда Трампа худшим человеком в мире.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!