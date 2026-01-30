Телезвезду арестовали после стычки с агентами ICE

Журналиста Дона Лемона арестовали 29 января в связи с акцией протеста в церкви в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката американской телезвезды.

Лемон вместе с десятками протестующих против действий Иммиграционной и таможенной полиции ICE ворвался в городскую церковь в начале января, прервав церковную службу. После между протестующими и правоохранителями произошла стычка.

Журналиста арестовали в Лос-Анджелесе, где он освещал церемонию вручения премии «Грэмми.» Он предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса 30 января.

«Дон проработал журналистом 30 лет, и его работа в Миннеаполисе, гарантированная Конституцией, ничем не отличалась от того, чем он всегда занимался. Первая поправка существует для защиты журналистов, чья роль в том, чтобы проливать свет на правду и привлекать власть имущих к ответственности», — заявила адвокат шоумена Эбби Лоуэлл.

Вместо ареста Лемона она порекомендовала Министерству юстиции США расследовать действия федеральных агентов, стрелявших в двух мирных демонстрантов в Миннесоте. По словам Лоуэлл, журналист будет оспаривать обвинения в суде.

Лемон уже заявил, что присутствовал на протестах как журналист, а не как участник. В Министерстве юстиции, в свою очередь, подчеркнули, что журналист не имел права находиться на частной территории церкви, добавив, что прерывание церковной службы могло привести к нарушению конституционных прав прихожан на выражение своей религиозной позиции.

25 января сотрудник ICE выстрелил в медбрата Претти во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю.

При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

