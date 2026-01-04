Взрыв машины военного в Киеве назвали терактом

Прокуратура Украины расследует дело о теракте после взрыва принадлежавшего украинскому военному внедорожника в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

По информации журналистов, автомобиль взорвался в момент, когда мужчина открывал багажник. Уточняется, что рядом с военным в момент инцидента находилась женщина, — она не пострадала.

Кадры взорванного автомобиля попали в Сеть. На них можно увидеть, что задняя часть машины практически полностью уничтожена, оторван капот. Вокруг автомобиля разбросаны вещи. Также от взрыва пострадали автомобили, припаркованные рядом.

Полиция Киева ранее сообщила, что в Оболонском районе украинской столицы взорвался внедорожник. В результате происшествия пострадал один человек. Позднее стало известно, что транспортное средство принадлежало украинскому военному. На место взрыва выехали наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее в Киеве взорвался пассажирский автобус.