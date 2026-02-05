Москвичка упала с 10-го этажа и отправилась в салон красоты

«МК»: 16-летняя девушка чудом выжила после падения с 10-го этажа в Москве

В Москве 16-летняя девушка упала с 10-го этажа в сугроб и выжила, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел произошел в среду, 4 февраля, на юго-востоке столицы. Школьница, на которой в тот момент были только кофта и лосины, выпала из окна многоэтажки на улице Верхние поля и упала в сугроб.

Снег смягчил падение, благодаря чему девушка не только выжила, но и смогла встать на ноги. Она самостоятельно дошла до салона красоты, расположенного на первом этаже дома, и обратилась за помощью. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого уральские врачи спасли беременную, упавшую с высоты. У 41-летней женщины диагностировали ушиб головы и сложный оскольчатый перелом левой бедренной кости. Пациентку срочно прооперировали, а неделю спустя женщине провели второрую операцию по замене аппаратов внешней фиксации на внутренний фиксатор.

Ранее рабочий выжил после падения с 32-го этажа на нижегородской стройке