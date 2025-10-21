В Таиланде пропала россиянка с биполярным расстройством

Туристку из России с биполярным расстройством ищут в Таиланде уже четыре дня

В Таиланде ищут российскую туристку с биполярным расстройством, которая пропала четыре дня назад. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, последний раз ее видели в компании трансгендера («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*.

30-летняя Мария родом из Москвы, но последние полгода проживала на Пхукете. Около года назад врачи диагностировали у девушки биполярное расстройство личности ( БАР). Россиянка перестала выходить на связь 17 октября. Тогда ее родственники забили тревогу, обратились в полицию и организовали ее поиски на острове с помощью генконсульства РФ.

В последнем голосовом сообщении она говорила, что ее якобы хотят убить родители и ей срочно надо уехать. До аэропорта россиянка так и не доехала. Родителям девушки пишут мошенники с просьбой прислать деньги за информацию о ее местонахождении.

Одна из версий — Мария могла попасть в рабовладельческий скам-центр.

Это уже не первый случай, когда девушки, приезжая в Таиланд попадают в рабство. Так, 15 октября сообщалось, что девушка из Белоруссии оказалась в рабстве в Мьянме после того, как отправилась на собеседование в Таиланд. После прилета в Бангкок ее похитили и вывезли в Мьянму, где заставляли выполнять требования преступников.

Ранее МИД Таиланда заверил иностранцев в безопасности посещения королевства, несмотря на похищения россиян.