Общество

«Надо прославиться»: напавший на колледж юноша писал другу за 20 минут до инцидента

112: в Анапе перед нападением на колледж юноша писал одногруппнику
Telegram-канал Светлана Маслова

Подросток, которого подозревают в нападении на колледж в Анапе, перед произошедшим общался с одногруппником. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, за несколько дней до инцидента молодой человек общался с одногруппником. Собеседник якобы спрашивал у подозреваемого, когда тот устроит теракт и отмечал, что его другу «надо прославиться».

За 20 минут до нападения молодые люди снова переписывались. Нападавший интересовался у друга, как много людей на входе и началось ли занятие.

Стрельба в анапском колледже произошла 11 февраля. Молодой человек с ружьем ворвался в холл и несколько раз выстрелил. Первым от его действий пострадал охранник. Ему удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов, сам мужчина не выжил.

Прежде чем прибыли правоохранители, пострадали студент и библиотекарь, состояние последней оценивается как тяжелое.

После инцидента возбудили уголовное дело, сотрудники прокуратуры организовали проверку. Студентам и семье охранника оказывают помощь психологи.

Ранее в Уфе подросток изрезал ножом студентов и ранил полицейских.
 
